A Isola delle Femmine la XLVI assemblea di formazione del distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta

Al via domani, 12 di maggio al “Saracen Sands Hotel” di Isola delle Femmine, la XLVI Assemblea di Formazione del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta per l’anno rotariano 2023-24; anno che sarà guidato dal Governatore Eletto Goffredo Vaccaro. La riunione annuale di formazione del Rotary, che andrà avanti fino a domenica, offre allo staff distrettuale eletto e alle squadre dei club che avvieranno le loro attività di servizio a partire dal primo luglio la possibilità di condividere idee per rafforzare i club e migliorare le comunità con i leader del Rotary di tutto il distretto Sicilia e Malta.

“I relatori e le presentazioni informative ispireranno e prepareranno gli eletti e i nominati a guidare il distretto e i club con successo” ha commentato il Dge Goffredo Vaccaro. “Le sessioni di approfondimento – continua Goffredo Vaccaro - introdurranno nuovi modi per creare cambiamenti positivi nel territorio e nelle comunità con un occhio attento al servizio”. L’Assemblea prenderà avvio il 12 pomeriggio, con inizio alle ore 16. Sabato 13, dopo l’onore alle Bandiere e la presentazione della giornata da parte di Daniela De Simone, Prefetto Distrettuale 2023-24, seguiranno gli indirizzi di saluto che prevedono i seguenti interventi: ing. Orazio Nevoloso, Sindaco di Isola delle Femmine, Prof. Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, Bruno Calandrino, Presidente RC Palermo, Orazio Agrò, Governatore del Distretto 2110, Giuseppe Pitari, DGN 2024-25, Sergio Malizia, DGD 2025-26, Gianni Cauchi, RD Rotaract 2023-24, Ferdinando Di Leo, RD Interact 2023-24, Girolamo Turano, assessore regionale istruzione e formazione, Giovanna Volo, assessore regionale della salute, Salvatore Martinico Istruttore Distrettuale 2023-24.

Ai saluti seguirà la relazione programmatica di Goffredo Vaccaro, Governatore 2023-24; la relazione dei Progetti del Rotaract” a cura di Gianni Cauchi, RD Rotaract 2023-24, dei “Progetti dell’Interact” a cura di Ferdinando Di Leo, RD Interact 2023-24. Seguiranno le relazioni su “L'Archivio storico digitale del Distretto 2110” a cura di Salvatore Lo Curto, PDG-Presidente della commissione; su “L’orgoglio dell’appartenenza” a cura di Francesco Milazzo, PRD-Training Leader IA Orlando, Capo Squadra del Seminario d'Istruzione per i Dgn di Italia-Malta-San Manno. Concluderà la mattinata la firma di protocolli d’intesa tra il Distretto 2110 e gli Assessorati della Regione Siciliana della salute e dell’'istruzione e della formazione professionale.

Il pomeriggio sarà dedicato alle sessioni separate e alla plenaria con gli adempimenti connessi al bilancio di previsione 2023-2024 (relazione di Salvatore Attanasio, Tesorerie Distrettuale 2023-24) e le relazioni “Emancipazione femminile” a cura di Lina Ricciardello, Delegata D:strettuale EGW 2023-24; “Diversità, Equità, Inclusione” a cura di Fausto Assennato, Delegato Destrutturate DEI 2023-24; “Le Grandi Donazioni alla RF” a cura di Casimiro Gaetano Castronovo, Presidente sotto commissione”; e “Partnership” a cura Vincenzo Montalbano Caracci, PDG-Delegato al coordinamento delle Iniziative Distrettuali.

Di spessore le relazioni di domenica 14 maggio: “La Rotary Foundation opportunità di servizio per i rotariani”, relatore Giulio Bicciolo, Coordinatore Fondazione Rotary, Zona 14; “Polio Plus: siamo vicini all’eradicazione”, relatore Cesare Cardani, Coordinatore End Polo Now Rotary Zone 14; “La membership del R.I tra rotariani e rotaractiani”, relatore il PDG Massimo Ballotta, Coordinatore Rotary, Zona 14; “Comunichiamo il Rotary”, relatore Gabrio Filonzi, Coordinatore immagine pubblica Rotary, Zone 14; “Gentilezza tra essere e fare: un atto di coraggio e di amore”, relatore la Dott.ssa Rossana Parrinello, Ambasciatrice Accademia della Gentilezza, Ref. Movimento Nazionale Italia Gentile; “Ambiente, Giovani, Lavoro: ii Progetto del Centenario”, relatore Giovanna Craparo, Delegata al Progetto Distrettuale; “Dieta mediterranea e consumo del pesce nell'infanzia”, relatore Sonia Vasto, Delegata al Progetto Distrettuale e Giuseppe Disclafani, Delegato ai rapporti con le istituzioni; “Tempo Cervello Cuore: BLSO, il perché di una corsa”, relatore Maurilio Carpinteri, presidente commissione Blsd; “La Cardioprotezione delle città di Palermo e Marsala”, relatore Riccardo Lembo, Delegato al Progetto Distrettuale; “Il punto di vista degli Psicologi”, relatore dottoressa Gaetana D'Agostino, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana; “Il punto di vista degli Psichiatri”, relatore Dott.ssa Francesca Picone, direttore Uoc Modulo 9, Dsm, Dipendenze Patologiche e NPIA, ASP Palermo; “Il Distretto 2110 per i Bambini Speciali”, relatore la dott.ssa Antonella Lombardo, Delegata al Progetto Distrettuale; “Rotary institute Roma 2023”, relatore Sergio Malizia, Delegato alla promozione del Institute; “Eventi futuri A.R. 23-24 e la R.I. Convention di Singapore”, relatori Franco Sacca, Eusebio Mirone Campagnola, Responsabili Eventi.

A concludere i lavori saranno Goffredo Vaccaro, Governatore 2023-24 e Orazio Agrò, Governatore del Distretto 2110 per l’anno rotariano in Corso.