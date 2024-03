"Il cibo nutre il corpo e la mente": giornata nazionale del Fiocchetto Lilla

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al fine di celebrare anche nella città di Palermo la “XIII Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla” (https://coloriamocidililla.wordpress.com/), l’Associazione “ilfilolilla” APS, fondata da genitori e familiari di ragazze e ragazzi di diverse regioni d’Italia affetti da Disturbi del comportamento Alimentare (Anoressia nervosa, Bulimia nervosa, Disturbo da Alimentazione Incontrollata, ecc.), ha organizzato un’esposizione di lavori "creativi" realizzati nell’ambito del Progetto internazionale di Mail Art sul tema: IL CIBO NUTRE IL CORPO E LA MENTE L'evento, che ha ricevuto il Patrocinio del "Comune di Palermo", si svolgerà nei giorni: - 15 marzo 2024 (dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30) - 16 marzo 2024 (dalle ore 9:30 alle ore 13:00) presso la Ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi, in Via Torremuzza 21 - Palermo La Mail Art o Arte Postale è una pratica d’avanguardia che consta di invii di lettere, cartoline, buste e simili elementi extra-artistici innalzati al grado di artisticità da intenzionalità autoriale e/o da manipolazioni ad hoc e recapitati a uno o a più destinatari tramite posta. La rielaborazione artistica avviene scrivendo, dipingendo, decorando graficamente etc. tali materiali, in ogni caso costruendo delle speciali versioni di cartolina e missiva e successivamente spedendole, prevedendo un’interazione con i fruitori riceventi. L’evento intende sensibilizzare il pubblico sulle problematiche legate ai Disturbi del Comportamento Alimentare, malattie che colpiscono più di tre milioni di italiani, con elevatissime percentuali di mortalità soprattutto tra la popolazione giovanile e i bambini. Nelle due giornate alcuni soci dell’Associazione, affiancati da specialisti nella cura di tali malattie, saranno presenti per spiegare al pubblico i motivi dell’iniziativa e distribuire materiale informativo sui Disturbi del Comportamento Alimentare.