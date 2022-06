Decimo incontro mondiale delle famiglie, il programma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dal 22 al 26 Giugno 2022 in tutto il mondo si vivrà il X Incontro Mondiale delle Famiglie dal titolo: “L’amore Familiare: Vocazione e Via di Santità”. Per tutte le famiglie sarà una grande opportunità ecclesiale per esplicitare, vivere e condividere la ricchezza della propria vocazione insieme alle sorelle e ai fratelli di tutto il mondo. Questo evento, come annunciato con un video messaggio da Papa Francesco, sarà diverso da quelli precedenti, perché si terrà in forma “multicentrica e diffusa” nelle chiese diocesane.

Per questo motivo, sostenuti dal nostro Arcivescovo Mons. Corrado Lorefice, l’equipe di Pastorale Familiare, propone diverse occasioni di riflessione, preghiera e festa nelle nostre comunità. Questi momenti si articoleranno in modo tale da poter coinvolgere le famiglie di tutta la nostra grande arcidiocesi: dapprima invitando a ritrovarsi nei 6 vicariati cittadini (22-23 giugno), poi in ogni singola parrocchia (24 iugno) e infine vivendo tutti insieme una festa aperta a tutta la città con un concerto Gospel nel sagrato della Cattedrale di Palermo (sabato sera 25 giugno) e una passeggiata sportiva: a piedi, in bici o monopattino, da piazza Castelnuovo fino in Cattedrale con festa per bambini a seguire (domenica mattina 26 giugno). Culmine di tutti gli eventi sarà la S. Messa conclusiva in Cattedrale, domenica pomeriggio alle ore 16.15.