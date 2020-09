Palermo ricorda Willy: "La sua morte è frutto della campagna di odio verso i migranti"

La Cgil Palermo aderisce al momento di riflessione per ricordare Willy Monteiro Duarte organizzato dal Comune di Palermo e dalla Consulta delle culture. L'appuntamento si terrà domenica 13 alle ore 16,30 nel piazzale esterno dell'Archivio di Stato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Saremo presenti a questo incontro dedicato a Willy perché è importante che le forze democratiche, le istituzioni e la città si fermino a riflettere sulla gravità di quanto è accaduto – dichiarano il segretario Cgil Palermo Francesco Piastra e Bijou Nzirirane, responsabile migranti per la Cgil Palermo - Siamo tutti tenuti a fare una riflessione. Quello che è successo a Willy Monteiro, italiano, figlio di una coppia originaria di Capo Verde, ucciso perché è intervenuto a sedare una lite, è frutto della campagna di odio e di divisione nei confronti dei migranti e di chi è più vulnerabile, una campagna di violenza che da anni imperversa nel nostro Paese e che dobbiamo in tutti i modi respingere. La Cgil continua a essere impegnata per diffondere una cultura dell'accoglienza, della tolleranza, della convivenza pacifica e tutte quelle attività di promozione dell'uguaglianza dei diritti e per il superamento delle condizione di sfruttamento, che vivono ancora oggi tantissimi cittadini, migranti e non. Chiediamo per tutti il rispetto della persona umana e dei suoi diritti”.