Whatsapp non funziona, messaggi bloccati anche a Palermo

L'app di messagistica Whatsapp, di proprietà di Meta (Facebook, utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo, è andata in tilt stamattina anche a Palermo. Non è possibile inviare o ricevere messaggi all'incirca dalle 9. Sono centinaia i messaggi sui social che segnalano il disservizio e su Twitter l'hashtag #whatsappdown è in testa fra le tendenze.

"Un 'down' - si legge sul sito di Ansa - di cui ancora non sono chiare le dimensioni, se locali o globali, sul sito Downdetector che monitora i disservizi stanno però crescendo le segnalazioni. Il servizio di messaggistica sembra essere offline, anche nella versione desktop, e funziona a macchia di leopardo. Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) sembrano invece funzionare correttamente".

Articolo in aggiornamento