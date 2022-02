VIDEO | Università, modalità mista per la Welcome week 2022: previste oltre mille presenze al giorno e 10 mila a distanza

L’Università degli Studi di Palermo apre le sue porte a studentesse e studenti degli ultimi anni di più di 90 Scuole secondarie di secondo grado con la Welcome Week, settimana di orientamento dedicata alla presentazione dell’offerta formativa e dei servizi dell’Ateneo che proseguirà fino a venerdì 18 febbraio.

I partecipanti in presenza sono in media oltre 1000 al giorno e ad oggi si sono prenotati in oltre 10 mila per seguire le attività a distanza. “La cura e l’impegno nei confronti di studentesse e studenti deve iniziare molto prima dell’immatricolazione, con percorsi di ascolto, di orientamento e di dialogo che li aiutino ad intercettare le personali inclinazioni e a prendere una decisione così determinante come quella del percorso di studi. Per questo la Welcome Week è un momento di fondamentale importanza - dichiara il rettore Massimo Midiri – Queste giornate rappresentano uno straordinario momento di scambio, di conoscenze, in cui i giovani si avvicinano curiosi e carichi di speranze al mondo universitario. Gli organi di Governo UniPa si stanno impegnando per aprire sempre più corsi di studio innovativi e che prevedano il numero chiuso esclusivamente nei casi imposti da disposizioni normative o determinati parametri che riguardano aule o docenza. Il progetto di innovazione appena iniziato si completerà nei prossimi anni con l’istituzione di ulteriori nuovi corsi di laurea in un’ottica di internazionalizzazione e nel rispetto delle diverse e rinnovate esigenze della popolazione studentesca".

“L'offerta formativa 2022/23 del nostro Ateneo si arricchisce di nuove iniziative in ambito sanitario come il Corso di laurea triennale in Neurofisiopatologia e l'inserimento dei canali di Agrigento e Caltanissetta per il Corso di Laurea in Infermieristica, oltre a un nuovo Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, per un totale previsto di più 150 posti a disposizione in un settore a domanda fortemente crescente anche a seguito della crisi pandemica – sottolinea Fabio Mazzola, prorettore alla Didattica e alla Internazionalizzazione - È una risposta immediata di UniPa alle moderne esigenze del mondo del lavoro che si attuerà anche attraverso l'introduzione di tirocini presso aziende ed enti per le studentesse e gli studenti di tutti i Corsi di laurea magistrale che sarà avviata già dal prossimo anno accademico”.

“Nel corso dell’edizione 2022 della Welcome Week 2022 l’offerta formativa viene anche presentata all’interno di ambiti tematici in linea con il PNRR che rispecchiano le finalità e gli sbocchi occupazionali dei corsi di studio – commenta la prof.ssa Cinzia Cerroni, delegata coordinamento del Centro Orientamento e Tutorato di Ateneo (COT) – Le giornate di orientamento si stanno svolgendo in presenza e a distanza per consentire a studentesse e studenti di scuola secondaria che si accingono a scegliere il proprio percorso universitario di esplorare e conoscere gli spazi dell’Ateneo e interagire con i docenti e con chi già studia all’Università”.

Principali novità offerta formativa Anno Accademico 2022/2023:

Attivazione del Corso di Laurea in Tecniche di neurofisiopatologia (L/SNT3, abilitante alla professione sanitaria di Tecnico d neurofisiopatologia); attivazione del Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (LM/SNT3); potenziamento dell’offerta formativa dei Poli decentrati con l’attivazione Corso di Laurea in Infermieristica (L/SNT1 – già attivo a Palermo e a Trapani) anche nelle sedi di Agrigento e Caltanissetta; sperimentazione dell’iscrizione con “Click days" ad alcuni corsi di studio. Si tratta della laurea professionalizzante L-P02 Propagazione e gestione vivaistica in ambiente mediterraneo e dei Corsi di laurea magistrali: LM-6 Biologia molecolare e della salute, LM-61 Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione umana, LM-9 Biotecnologie mediche e medicina molecolare. Sono corsi ad accesso programmato per i quali non sarà previsto lo svolgimento di un test selettivo, ma l’ammissione diretta per gli iscritti in ordine cronologico. Per le lauree magistrali permane, comunque, la verifica della personale preparazione.

Welcome Week 2022

La Welcome Week 2022 si tiene fino a venerdì 18 febbraio, dalle 9.30, in modalità mista: in presenza al Polididattico (Edificio 19, Campus Universitario di viale delle Scienze) e online sulla piattaforma Teams, con il supporto del Centro Orientamento e Tutorato (COT) di Ateneo.

Attività in programma: Presentazione dell'Offerta Formativa dell’Anno Accademico 2022/2023 (in modalità mista) per supportare lo studente nella scelta del Corso di Studio e del percorso formativo-professionale più adatto alle proprie esigenze; incontri con docenti, studenti e tutor accademici della Scuola e dei Dipartimenti UniPa (in presenza) per ricevere informazioni sui piani di studio e sugli sbocchi occupazionali di ciascun Corso di Laurea e Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico; colloqui di orientamento informativo (online e su prenotazione) per ricevere informazioni sull’Offerta Formativa UniPa, modalità di immatricolazione, bandi, pagamento delle tasse, procedure per sostenere i test di ingresso, facilitazioni per gli studenti, opportunità formative post-lauream e sbocchi occupazionali; workshop “Come affrontare i test di accesso” (online e su prenotazione) L’attività prevede l'analisi dei bandi e delle strategie utili per affrontare i test di accesso e degli esempi di item, in modo da far acquisire consapevolezza per una efficiente gestione del test; spazio di riflessione psicologica (online e su prenotazione) per confrontarsi rispetto a dubbi, paure, ansie, ma anche speranze, sogni e progetti che accompagnano la fine del percorso scolastico e l’inizio di nuovi percorsi. L’attività è riservata a studenti maggiorenni.