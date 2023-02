"Welcome Week 2023" ad UniPa la settimana di orientamento universitario

L’Università degli Studi di Palermo apre le sue porte ad oltre 20 mila studentesse e studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado con la Welcome Week, settimana di orientamento dedicata alla presentazione dell’offerta formativa e dei servizi dell’Ateneo che proseguirà fino a venerdì 10 febbraio.

"La settimana dell’orientamento è un momento molto importante, in cui ragazze e ragazzi si avvicinano al mondo universitario che li accoglie con un approccio basato sull’ascolto e sul dialogo per accompagnarli nella scelta del percorso universitario – commenta il Rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri -. Ci occupiamo dei nostri studenti non solo sostenendoli nel prendere una decisione così determinante, ma soprattutto in una logica futura, mettendoli in una connessione sempre più stretta con il mondo del lavoro grazie ad un’offerta formativa innovativa ed elaborata in relazione alle possibilità lavorative e grazie all’opportunità di fare esperienza sul campo con i tirocini nelle imprese”.

Welcome Week 2023

La Welcome Week 2023 si terrà da lunedì 6 a venerdì 10 febbraio, dalle 9.30, nelle aule del Polididattico (Edificio 19, Campus Universitario di viale delle Scienze).

Attività in programma

- Tavole rotonde per aree tematiche connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che vedranno confrontarsi gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado partecipanti, i referenti dei Corsi di Studio attinenti ai temi di discussione proposti, gli ex studenti UniPa e gli stakeholder dei settori interessati;

- Presentazione dei Corsi di orientamento Pnrr Scuola – Università per realizzare uno spazio di confronto e condivisione con i docenti delle scuole secondarie di secondo grado sulle nuove attività di orientamento previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Pnrr e sulle procedure per l’avvio e la realizzazione dei percorsi.

- Presentazione dell'Offerta Formativa dell’Anno Accademico 2023/2024, arricchita con l’attivazione di 14 nuovi Corsi di Studio (9 triennali e 5 magistrali) e nuovi curricula per supportare gli studenti nella scelta del Corso di Studio e del percorso formativo-professionale.

- Incontri con docenti, studenti e tutor accademici della Scuola e dei Dipartimenti UniPa per ricevere informazioni sui piani di studio e sugli sbocchi occupazionali di ciascun Corso di Laurea e Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;

- Colloqui di orientamento informativo per ricevere informazioni sull’Offerta Formativa UniPa, modalità? di immatricolazione, bandi, pagamento delle tasse, procedure per sostenere i test di ingresso, facilitazioni per gli studenti, opportunità? formative post-laurea e sbocchi occupazionali;

- Consulenza individuale di orientamento che prevede la somministrazione di una batteria di test/questionari di interessi professionali e di autovalutazione ed un successivo colloquio con uno psicologo esperto di orientamento, finalizzato a sostenere il processo di scelta formativo-professionale;

- Workshop “Come affrontare i test di accesso” che prevede l'analisi dei bandi e delle strategie utili per affrontare i test di accesso e degli esempi di item, in modo da far acquisire consapevolezza per una efficiente gestione del test;

- Spazio di riflessione psicologica per confrontarsi rispetto a dubbi, paure, ansie, ma anche speranze, sogni e progetti che accompagnano la fine del percorso scolastico e l’inizio di nuovi percorsi (attività riservata a studenti maggiorenni).