Welcome Week, partecipazione record di studenti delle scuole alla settimana di orientamento dell'Università

L’Università degli Studi di Palermo ha aperto oggi la 'Welcome Week', settimana di orientamento universitario a cui è prevista la partecipazione di 20.850 studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado, cifra record di prenotazioni mai registrata all’iniziativa.

"Il numero straordinario di partecipanti alla Welcome Week rappresenta un elemento molto significativo e fa seguito al record di iscrizioni registrato quest’anno con oltre 11.500 nuove matricole – afferma il rettore Massimo Midiri -. Queste giornate sono molto importanti perché rappresentano un momento di dialogo, di ascolto e di scambio di conoscenze, in cui studenti possono conoscere l’offerta formativa, i servizi e soprattutto gli sbocchi occupazionali".

"I nostri corsi - aggiunge - sono fortemente legati al mondo del lavoro, grazie anche al netto incremento di rapporti con aziende e imprese diventate partner stabili del nostro ateneo. L’interesse dimostrato dai tantissimi partecipanti alla Welcome Week testimonia come stia giungendo loro il messaggio di un ateneo studente-centrico, che opera per formare, sostenere e in particolare modo garantire le migliori prospettive di futuro ai nostri giovani”. La Welcome Week 2024 si terrà fino a venerdì 23 febbraio, dalle 9.30 nelle aule del Polididattico.