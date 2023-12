Riuso dell'acqua, un premio internazionale al professore Giorgio Mannina di Unipa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Università degli Studi di Palermo ha ricevuto il premio innovazione dell’associazione internazionale “Water Reuse Europe” per il dimostrativo sperimentale sul sistema di economia circolare applicato all’acqua realizzato al Campus di viale delle Scienze nell’ambito del progetto Europeo H2020 “Achieving Wider-Uptake of water smart solutions”.

L’idea innovativa sul riuso dell’acqua “Boosting Water Reuse by the Demonstration Case Study of Water Resource Recovery Facility”, rientrata tra i primi tre finalisti del Water Reuse Europe Innovation Prize 2023, è stata presentata a Bruxelles da Giorgio Mannina, docente ordinario di Ingegneria sanitaria ambientale del Dipartimento di Ingegneria. Il Water Reuse Europe Innovation Prize 2023, attraverso una giuria internazionale di esperti, ha premiato le migliori tecnologie innovative con elevato impatto sul fronte della sostenibilità ambientale e benefici sociali.

"Il dimostrativo sull’economia circolare applicato all’acqua dell’Università di Palermo è il primo al mondo ad essere realizzato all’interno di un campus. Ciò dimostra un’alta innovazione non solo del progetto europeo ma dell’intero Ateneo, attento e sensibile alle tematiche dell’ambiente - commenta Mannina -. Promuovere la cultura ed il rispetto dell’ambiente educando le nuove generazioni a salvaguardare l’ambiente è uno dei principali obbiettivi e doveri di Unipa, che dedica al tema un corso di laurea triennale, 'Ingegneria ambientale', e un corso di laurea magistrale, 'Ingegneria e tecnologie innovative per l’ambiente'- Il dimostrativo sperimentale sul riuso dell’acqua - conclude il docente - è stato inaugurato, alla presenza del rettore Massimo Midiri, ad ottobre del 2022 e sta attraendo numerosi ricercatori e studenti provenienti dall’Asia e dall’Europa in visita al Campus di Unipa".