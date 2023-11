La vulnerabilità dei migranti in Italia: se ne parla venerdi all'Istituto Pedro Arrupe

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Chi sono le persone migranti vulnerabili in Sicilia e quali sono le principali problematiche che vivono? Attraverso quali strade, in una prospettiva di lavoro di rete tra più realtà, è possibile rispondere ai loro bisogni concreti? A partire da queste domande si svolgerà l'incontro su VulnerabilItaly. La vulnerabilità dei migranti in Italia venerdì 10 Novembre, alle ore 17 presso l'Istituto Pedro Arrupe in via F. Lehar, 6. Ad intervenire saranno Abdelkarim Hannachi (Centro Studi e Ricerche IDOS; Coordinatore Osservatorio Regionale sul Fenomeno Migratorio), Fabio Massimo Lo Verde (ordinario di Sociologia, Dipartimento Di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, UniPA), Daria Mendola (ordinaria di Statistica Sociale, Scienze Psicologiche, Pedagogiche dell’Esercizio Fisico e della Formazione, Università degli Studi di Palermo di UniPa).

Dopo le conclusioni di Saverino Richiusa (Servizio 3 – Politiche dell’Accoglienza e dell’Inclusione e Politiche per Siciliani all’Estero, Regione Siciliana) è previsto un dibattito. Durante l’incontro saranno distribuite le copie del Rapporto Migrazioni in Sicilia 2022 a cura di Serenella Greco e Giuseppina Tumminelli. La pubblicazione è stata realizzata con il supporto del Progetto “PRISMA (Piano Regionale Integrato per una Sicilia Multiculturale e Accogliente”, finanziato a valere sull’Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2 Integrazione, del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI).

“L'idea che sta alla base - spiega Giusi Tumminelli (ricercatrice di Sociologia, dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni internazionali UniPA) – è proprio quella di approfondire il concetto di vulnerabilità che, partendo dai dati della sezione dedicata, va oltre perchè è trasversale a tutto il Rapporto sulle migrazioni in tutte le sue articolazioni. In questo modo, cerchiamo di analizzare la vulnerabilità come un concetto multidisciplinare a cui i nostri relatori daranno un contributo in rapporto a saperi e discipline differenti (sociali, economiche e politiche). La vulnerabilità in senso ampio è diversa dalla fragilità e dalla povertà”.

“Al 31 dicembre 2022 sono sbarcate in Italia 105.129 persone - afferma p. Gianni Notari -. Dall'inizio di quest'anno del 2023 fino al 3 novembre, il numero di migranti arrivati è salito a 144. 708 di cui 15.036 minori non accompagnati. Questo stato di cose crea situazioni poco governabili a causa della delirante crisi geopolitica, dell'ambiguità dell'Europa e delle inadeguate politiche del governo italiano. A tutto ciò si aggiungono i pregiudizi criminalizzanti della società civile. A pagare il prezzo sono le persone migranti più vulnerabili che non hanno una alternativa di vita. Auspichiamo, allora, che ci si attivi nella ricerca di percorsi che possano aiutare concretamente queste persone. Le parole centrali da cui partire oggi sono accoglienza e valorizzazione. Bisogna lavorare per una accoglienza multiculturale che sia piena valorizzazione della diversità. La persona straniera non deve essere colta come un ostacolo o un problema ma come risorsa da valorizzare nel quadro di un arricchimento reciproco di crescita insieme”. Sempre in tema di immigrazione, sabato 11 Novembre alle ore 17 all'Istituto Pedro Arrupe, si svolgerà un altro incontro dedicato ai 20 anni di servizio del Centro Astalli di Palermo.