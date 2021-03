Università di Palermo, la ricerca: "Vulcani, possibile prevedere le eruzioni"

I ricercatori dell'ateneo palermitano hanno partecipato a un'indagine con i colleghi di Pisa e di Torino, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) di Napoli e dell'Università di Tohoku in Giappone

Monitorando la deformazione del suolo dei vulcani è possibile capire in anticipo quando arriverà una violenta eruzione. Lo ha verificato sul vulcano Stromboli il team di ricercatori coordinati da Maurizio Ripepe, ricercatore dell'Università di Firenze, che ha sviluppato un sistema di allerta automatico in tempo reale. All'indagine, i cui risultati sono pubblicati sull'ultimo numero della rivista 'Nature communications', hanno collaborato i ricercatori del Dipartimento della Protezione civile, delle Università di Palermo, di Pisa e di Torino, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Napoli e dell'Università di Tohoku in Giappone.

"Le eruzioni vulcaniche esplosive sono fenomeni violenti e improvvisi, la cui dinamica è talmente rapida da sfuggire al controllo della maggior parte delle reti di monitoraggio- racconta Ripepe, responsabile del Laboratorio di geofisica sperimentale Unifi -. Tali eruzioni rappresentano un grave pericolo, soprattutto quando le aree circostanti al vulcano sono densamente abitate oppure costituiscono un'attrazione turistica. Come succede a Stromboli, dove migliaia di visitatori sono richiamati dalle deboli ma spettacolari esplosioni che si verificano ogni giorno". Questa moderata attività esplosiva, prosegue il ricercatore, "può essere interrotta da eventi parossistici, come quelli che hanno devastato l'isola a luglio e ad agosto 2019, generando colonne eruttive di diversi chilometri di altezza, incendi e piccole onde di tsunami e ricoprendo di cenere e lapilli i centri abitati dell'isola".