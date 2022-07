Movida violenta

/ Piazza Caracciolo

"Ridammi il monopattino", scoppia una rissa alla Vucciria: intervengono i carabinieri

I militari dell'Arma sono accorsi in piazza Caracciolo per sedare la lite. La contesa sarebbe nata a causa del presunto furto del mezzo a due ruote. Indagini in corso