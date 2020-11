Giovane derubata mentre cerca "fumo", insulta pusher e passanti ma viene aggredita

Voleva comprare del "fumo" e si è ritrovata vittima di una rapina e di un'aggressione. E' quanto accaduto a una 24enne calabrese che si trovava in via dei Frangiai, nel mercato della Vucciria. Secondo quanto ricostruito, è stata derubata di 500 euro dal pusher mentre stava acquistando hashish. L'uomo le avrebbe preso le banconote dal portafogli per poi fuggire. La donna lo ha inseguito urlando e insultando sia lo spacciatore sia, più in generale, i palermitani. Qualcuno tra le vie del mercato non ha gradito quelle affermazioni: la donna quindi è stata aggredita e picchiata. Indaga la polizia.