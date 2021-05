Vucciria, lavori alla chiesa di Santa Maria La Nova: "Miglioreremo l'accessibilità"

Proseguono i lavori del Coime per la realizzazione di una rampa d'accesso per i disabili alla chiesa di Santa Maria La Nova, nel quartiere della Vucciria.

Dopo la dismissione del marciapiede esistente e la realizzazione della base in cemento della rampa, adesso le maestranze del Coime si stanno occupando della pavimentazione in marmo billiemi. "Inclusione sociale, accessibilità culturale e fisica, riqualificazione urbana, partenariato ampio e qualificato: questi gli elementi che caratterizzano l'intervento del Comune in un contesto di grande valore storico. E' questo un ulteriore impegno di questa Giunta - dichiarano il vicesindaco con delega al Decoro Fabio Giambrone e l'assessore al Verde Sergio Marino - nel segno costante della rigenerazione urbana. Un passo avanti che dovrà sempre caratterizzare la nostra azione anche nella cornice della inclusione sociale".

L'intervento fa parte del progetto I-Access, in condivisione tra Comune, dipartimento di Architettura dell'Università, Cnr, il dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana, la sovrintendenza dei Beni culturali, l'Università di Malta e il Comune di Valletta.

ll progetto ha l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative per il miglioramento dell’accessibilità culturale e fisica del patrimonio culturale nei centri storici. L’iniziativa di partenariato si propone come progetto pilota per i due contesti individuati a Malta e a Palermo, per aumentare l’inclusione sociale attraverso il miglioramento dell’accessibilità di beni ricadenti nelle aree pedonali dei centri storici.