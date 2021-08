E' positiva al Covid ma infrange la quarantena e passa la serata alla Vucciria: denunciata

I carabinieri l'hanno fermata per un controllo ed è emerso che la donna, 47 anni, non ha rispettato l'isolamento. Il titolare di un locale è invece stato denunciato per aver occupato abusivamente il suolo pubblico con tavolini e sedie

Avrebbe dovuto essere in quarantena perché positiva al Covid, ma in realtà era in giro per locali. Una donna di 47 anni è stata denunciata ieri sera dai carabinieri. I militari della compagnia di piazza Marina l'hanno fermata per un controllo mentre pattugliavano la Vucciria ed è emerso che la donna aveva violato l'obbligo dell'isolamento.

Sempre alla Vucciria i militari della Compagnia Piazza Verdi, del Nas e gli agenti della polizia municipale hanno controllato diverse attività per contrastare la "movida selvaggia". Complessivamente sono stati sottoposti a controllo 5 esercizi commerciali. Un 55enne, titolare di un’attività di ristorazione, è stato denunciato in stato di libertà per aver occupato abusivamente il suolo pubblico con tavolini e sedie. "Gli sono state inoltre contestate - dicono i carabinieri - svariate violazioni amministrative in materia di sicurezza alimentare, per cui le sanzioni elevate ammontano complessivamente a oltre 1.500 euro".