Controlli straordinari della polizia alla Vucciria: sequestri e multe per 14 mila euro

La Vucciria ancora sotto la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine. La polizia ha svolto servizi straordinari di controllo del territorio, riconducibili al protocollo “Alto Impatto”, in collaborazione con l’Arma dei carabinieri, la polizia municipale e dei vigili del fuoco. "L’obiettivo - dicono dalla questura - è quello di affermare la presenza dello Stato in quei quartieri segnati da degrado e criminalità, restituendo, al contempo, il senso e la percezione della sicurezza nelle comunità che vi abitano".

Controlli nei luoghi della movida e nei centri di aggregazione giovanili dove sono stati posti sotto sequestro 7 banconi e un frigorifero colmo di bevande utilizzati per la vendita al dettaglio. Un locale è stato posto sotto sequestro, con l'apposizione dei sigilli, dopo che la polizia municipale ha riscontrato la mancanza del certificato di agibilità , la mancanza della Scia e della Scia sanitaria.

Ai due addetti alla somministrazione di bevande è stata contestata la mancanza dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività, per il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti. Comminate sanzioni per 14 mila euro.