Voto di scambio alle Regionali del 2012, definitiva la prescrizione per il sindaco di Alimena

La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura generale ed è così diventata definitiva la prescrizione per il sindaco di Alimena, Giuseppe Scrivano, in relazione all'accusa di voto di scambio "semplice", così come era già stato sancito il 24 aprile dell'anno scorso dalla terza sezione della Corte d'Appello. Per i giudici, quindi, era trascorso troppo tempo dalla contestazione, che era emersa nell'ambito dell'operazione antimafia "Argo" del 2013, ma non c'erano comunque gli elementi per assolvere e scagionare nel merito il primo cittadino.

Secondo la ricostruzione della Procura, Scrivano, quando nel 2012 si candidò alle Regionali con la lista dell'ex presidente Nello Musumeci, avrebbe comprato voti dai boss di Bagheria, pagando 2.500 euro per 50 preferenze, come emergeva dalle intercettazioni. In quella tornata, il sindaco risultò poi il primo dei non eletti con 4.166 preferenze. Nello specifico, a "vendere" i voti all'imputato sarebbe stato Michelangelo Lesto, già condannato in uno stralcio del processo, che aveva conosciuto per organizzare un comitato elettorale a Bagheria.

Lesto - sempre secondo l'accusa - avrebbe fatto incontrare Scrivano e il boss di Bagheria Carmelo Bartolone, che tuttavia aveva poi negato le accuse, spiegando durante il processo di primo grado che i soldi ricevuti dal sindaco di Alimena sarebbero serviti per una serie di servizi elettorali (una cena, l'affissione di manifesti ecc.). Diversi testimoni avevano dichiarato davanti ai giudici di aver fatto campagna elettorale per l'imputato senza ricevere soldi in cambio. Lo stesso Scrivano ha sempre negato le accuse e persino di sapere chi fosse Bartolone, tanto che in un'intercettazione diceva: "Scioccato sono... avevo trovato tanta gente alle 10 del mattino al comitato elettorale, mi ero solo complimentato con il signor Lesto".

Argomenti quelli portati da Scrivano e dal suo avvocato, Vincenzo Lo Re, che non erano serviti a contrastare le tesi del sostituto procuratore Francesca Mazzocco e a convincere i giudici di primo grado: l'11 dicembre del 2020 il collegio presieduto da Fabrizio La Cascia aveva così inflitto 4 anni e 8 mesi all'imputato per voto di scambio politico-mafioso, così come previsto dall'articolo 416 ter del codice penale. In seguito alla condanna venne sospeso - in base alla legge Severino - per 18 mesi dalla carica di primo cittadino che, successivamente, ha ripreso e che sta ricoprendo tuttora.

In appello, il collegio presieduto da Dario Gallo, aveva invece ritenuto il sindaco responsabile del reato meno grave di voto di scambio "semplice", con termini di prescrizione ridotti rispetto al 416 ter. E per questo, infatti, la condanna era stata spazzata via proprio dalla prescrizione. Ora confermata anche dalla Cassazione. Prescrizione - che è bene precisarlo - non significa assoluzione, come ha scritto lo stesso sindaco sul suo profilo Facebook: i giudici, infatti, nonostante il tempo trascorso, laddove avessero ravvisato gli elementi per scagionare nel merito l'imputato, avrebbero potuto e anzi dovuto assolverlo. E non lo hanno fatto.

"Dopo 11 anni la Cassazione ha posto fine alla vicenda che ha tormentato la mia vita", così ha scritto ieri sul social network Scrivano, aggiungendo impropriamente che "mi ha assolto definitivamente", e sottolineando che "la giustizia su cui avevo sempre riposto la mia massima fiducia ha finalmente trionfato".