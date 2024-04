Inchiesta sul voto di scambio, Mannino (Cgil Sicilia): "Quadro di puro squallore e degrado"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il degrado politico, istituzionale, morale che emerge in queste settimane con le numerose indagini e relative misure cautelari per voto di scambio e patti con la mafia è sconcertante. E’ segno - dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, a proposito dell’inchiesta al Comune d Tremestieri e degli altri fatti di corruzione e scambio politico-mafioso emersi in queste settimane - che l’economia di molte aree della Sicilia è ancora in mano a faccendieri, corrotti, a politici che tradiscono il loro compito di essere al servizio della collettività. Ma anche del fatto che il voto, da strumento di democrazia e per cambiare la propria condizione, viene forzato, mercificato e messo al servizio del malaffare per l’interesse di alcuni. Questo è danno, è prepotenza, violenza contro la collettività e la gente onesta. E’ puro squallore".

Mannino ricorda che "la Cgil più di un anno fa ha chiesto ai prefetti di vigilare. Rinnoviamo la richiesta - sottolinea - unitamente a quella di individuare strumenti che facciano da argine a corruzione e scambio politico-mafioso, evidentemente e tristemente fenomeni che non cessano ma che ricevono puntualmente nuova linfa quando ci sono finanziamenti in arrivo".