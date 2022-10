Bagheria, si apre una voragine in strada per una pesante autopompa

Sprofonda un tratto di via Palagonia, a Bagheria. L'Amministrazione comunale informa i cittadini che, a causa di un cedimento del piano stradale tra via Mattarella e l’arco del Padre Eterno, il traffico è stato interdetto. L'area è stata messa in sicurezza in attesa dell’intervento degli operai comunali. Per il Comune, si legge in una nota, il cedimento sarebbe imputabile alla sosta prolungata di un’autopompa, con un carico di calcestruzzo, che si trovava lì per alcuni lavori da effettuare in zona. "Per evitare ingorghi si invitano gli automobilisti ad evitare quella strade e scegliere vie alternative", concludono.