Fondazione geometri di Palermo: all’hotel Casena dei Colli la presentazione della nuova piattaforma telematica

Una giornata di studio e approfondimento dedicata alle volture telematiche, organizzata e promossa dalla Fondazione Geometri di Palermo in collaborazione con il Collegio provinciale dei Geometri e Geometri laureati, la Direzione regionale Sicilia e l’Ufficio Provinciale di Palermo dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio. L’iniziativa si terrà sabato 21 gennaio, dalle 9:00 alle 13:00, all’Hotel Casena dei Colli in via Villa Rosato 20/22. I lavori si apriranno con le introduzioni di Santo Rosano e Agatino Spoto, rispettivamente presidente del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Palermo e presidente della Consulta Regionale dei Geometri in Sicilia e di Paolo Nicolosi, componente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati. L’evento formativo proseguirà con il contributo di Ernesto Baragetti, presidente del Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Lecco, che interverrà sul tema delle norme di riferimento e dei principi generali che attengono alle volture catastali. Si proseguirà con la presentazione della nuova piattaforma telematica “Volture 2.0”, a cura del geometra Claudio La Vecchia, responsabile del Team Conservazione Fabbricati dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio. La chiusura dei lavori sarà preceduta da un dibattito. I geometri iscritti all’Albo che seguiranno l’iniziativa per tutto il corso della durata, riceveranno cinque crediti formativi.