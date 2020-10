Volotea, problemi al sistema per fare il check-in online: "Costretto a comprare il posto a sedere"

"Volotea sta riscontrando dei problemi nel suo sistema di check-in online e sta lavorando per risolverli nel più breve tempo possibile". Così la compagnia aerea fa chiarezza sulle difficoltà, riscontrate dal alcuni viaggiatori, che non hanno potuto effettuare gratuitamente il check-in online.

E' il caso del signor Lorenzo Mazzarà, palermitano che lavora a Napoli ed ogni weekend torna a casa in aereo. "Temendo di essere andato in overbooking, per ben due volte - racconta a PalermoToday - mi è stato negato il check-in online e sono stato costretto ad acquistare il posto a sedere per avere la certezza di partire. Il sito mi segnalava il seguente errore 'siamo spiacenti ma il check-in online non è più disponibile per questo volo. Per favore vai al banco del check-in in aeroporto per ritirare le carte d’imbarco senza costi aggiuntivi'".

La compagnia aerea, "scusandosi per i disagi", precisa che "tutti i clienti che hanno sostenuto costi aggiuntivi per poter scegliere il loro posto a bordo sono stati rimborsati" e che, nel caso specifico segnalato dal lettore non si è trattato di overbooking ma di un disservizio nel sistema informatico. "Il passeggero - fa sapere Volotea - avrebbe potuto ritirare la sua carta di imbarco direttamente in aeroporto senza sostenere alcun costo aggiuntivo".