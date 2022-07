VIDEO | Bottiglie, copertoni e anche bombole di gas: volontari ripuliscono il fondale di Mondello

Un centinaio di persone hanno partecipato all'iniziativa organizzata da Owac Engineering Company in collaborazione con PlasticFree. Il ceo Rocco Martello: "Abbiamo voluto farla in pieno luglio anche per sensibilizzare. Le quattro squadre si sono divise per aree riportando in superficie l'immondizia poi raccolta e differenziata in una trentina di sacchetti

Basta perlustrare un po’ i fondali di Palermo, purtroppo, per trovare rifiuti di ogni genere: sacchetti, reti da pesca, sacchi di immondizia, bottiglie di vetro, lattine in alluminio, pezzi plastica di ogni forma e colore persino copertoni, vecchi cavi subacquei per la trasmissione dati e pure bombole per il gas. Da oggi però il golfo di Mondello sarà un po’ più pulito dopo l’iniziativa di un gruppo di volontari che hanno aderito alla prima edizione di "Under water cleaning Mondello 2022", una sorta di caccia ai rifiuti subacquea in un’area compresa tra il molo di Punta Celesi e il porticciolo della borgata marinara. Sul molo, dopo tre ore di ricerche da parte delle squadre di volontari di apneisti, provetti e non, sono stati accumulati circa trenta sacchetti giganti colmi di rifiuti, già divisi per la raccolta differenziata, e ceste colme di materiale di ogni tipo, incluso travi di legno e pezzi di eternit.

L’iniziativa è stata organizzata con il supporto di PlasticFree da Open water engineering company, una società di ingegneria che opera nel settore ambientale in chiave green, sviluppando progetti di economia circolare che generano un impatto positivo reale sulla vita delle persone e per il pianeta. Il motto della società è "Think green, act circular" per cui Owac è alla continua ricerca di nuovi compagni di strada con cui costruire il cambiamento, partecipare alla transizione green e lavorare a una gestione sostenibile e intelligente delle risorse in tutto il mondo.

"Per noi è un caposaldo irrinunciabile - dice il ceo di Owac, Rocco Martello, campione di pesca in apnea nel 1996 - il rispetto dell’ambiente, delle persone e del pianeta. Proprio riferendoci alla seconda parte del nostro motto, ‘act circular’, abbiamo voluto una iniziativa del genere in pieno luglio, di sabato a Mondello, per sensibilizzare quante più persone possibili", conclude colui che ha guidato un team di apneisti. Le squadre - composte da un trentina di persone attrezzate di maschera, tubo e pinne - si sono suddivise nelle quattro aree individuate in precedenza, a seconda della profondità: si va da un minimo di un metro e mezzo a un massimo di 5 metri mezzo. Un centinaio i volontari che hanno "operato" lungo la spiaggia con il coordinamento di PlasticFree.

"Dispiace constatare - spiega Francesco Briguglia, capo del settore strategico di Owac che si è occupato del sopralluogo nei fondali - come gran parte dei rifiuti presenti siano soprattutto lattine in alluminio e bottiglie di vetro, alcune gettate non più di qualche giorno fa ancora con l’etichetta attaccata. Il rispetto del mare e dell’ambiente fa parte del nostro Dna aziendale e per questo oggi siamo qui assieme a tanti volontari che hanno voluto aderire all’iniziativa che ha previsto anche la raccolta via terra, lungo la battigia”. Per l’occasione l’intera area è stata inibita alle imbarcazioni. Al centro del golfo si è posizionata una barca a vela con i colori di Plastic free per segnalare la manifestazione alla quale hanno aderito il Club Canottieri Roggero di Lauria, Water Experience (Sup), Il gruppo sommozzatori della Guardia di finanza e la Rap.