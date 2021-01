Servizio civile, in Sicilia al via le iscrizione per diventare volontario della Lega del Filo d'Oro

L'ente ricerca 4 volontari: 3 da inserire nel Centro Sanitario di Riabilitazione Residenziale di Termini Imerese a supporto del progetto "Amici Speciali” e uno nel Servizio Territoriale annesso al Centro per il progetto "Il Mondo in una mano”

La Lega del Filo d'Oro aderisce all'edizione 2021 del Servizio Civile Universale. In Sicilia l'Ente ricerca 4 volontari: 3 da inserire presso il Centro Sanitario di Riabilitazione Residenziale di Termini Imerese a supporto del progetto "Amici Speciali” e uno nel Servizio Territoriale annesso al Centro per il progetto "Il Mondo in una mano”.

I due diversi progetti rientrano in un più ampio programma in partnership con la Fondazione Don Carlo Gnocchi e la Fondazione Sacra Famiglia e hanno lo scopo di aiutare le persone sordocieche a uscire dal loro isolamento. Quest'anno, infatti, il Dipartimento per le politiche giovanili ha approvato il finanziamento del programma "Gli altri siamo noi” costituito da ben 9 progetti, di cui due, "Amici Speciali” e "Il Mondo in una mano” sono stati presentati dalla Lega del Filo d'Oro.

"Per candidarsi - si legge in una nota - basta avere un'età compresa tra i 18 anni compiuti e i 29 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda, un diploma di scuola media superiore e la patente di guida B. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro, e non oltre, le ore 14.00 di lunedì 15 febbraio alla Lega del Filo d'Oro collegandosi alla piattaforma DOL raggiungibile da PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it".