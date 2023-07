L'aereo da Parigi a Palermo decolla ma non può... volare: torna indietro e atterra con 10 ore di ritardo

Disavventura per i passeggeri della compagnia Easyjet che, partiti dal Charles de Gaulle, anziché alle 15.15 di ieri sono arrivati a mezzanotte e mezza a Punta Raisi. "Ci hanno detto che il mezzo non aveva superato i controlli tecnici e ci hanno riportati indietro". La replica: "Episodi rarissimi, la sicurezza per noi è una priorità"