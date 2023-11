Sul volo Palermo-Roma ubriachi e sotto effetto di droga: picchiano uno steward e seminano il panico

Le urla, il pugno allo steward, gli arresti. Momenti di grande tensione sul volo Palermo-Roma. Protagonisti della vicenda tre francesi. E' successo lunedì, sull'aereo che dal Falcone e Borsellino era diretto a Fiumicino.

I tre - la loro età va dai 30 ai 32 anni, in evidente stato di alterazione dovuta all'assunzione di stupefacenti e alcol, avrebbero aggredito il personale di bordo. Una volta che l'aereo è atterrato uno dei francesi avrebbe poi sferrato un cazzotto a uno steward di volo per poi aggredire gli addetti che guidano le macchine autorizzate a stare in pista.

Quindi le urla all'interno dell'aeroporto. Per i tre è scattato l'arresto dopo l'intervento della polizia di frontiera in servizio a Fiuminico. Dopo essere stati processati per direttissima sono stati portati nel carcere di Civitavecchia.