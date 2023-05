Il volo Napoli-Palermo cancellato e i "passeggeri trattati come bestiame", Gesap: "Subito un'indagine"

L’amministratore delegato di Gesap, Vito Riggio, ha chiesto all’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) di aprire un’indagine sui motivi che hanno portato alla cancellazione del volo EasyJet che domenica sera doveva collegare Napoli con Palermo (alle 19,45) e che ha lasciato a terra circa 150 passeggeri. Di conseguenza, è stato cancellato anche il volo serale da Palermo (alle 21,20) verso il capoluogo campano.

In tanti sono stati così costretti a prendere il treno per tornare l'indomani mattina a Palermo. Una situazione che ha fatto andare su tutte le ferie i passeggeri del volo Napoli-Palermo. "Inizialmente - ha detto una donna che sarebbe dovuta salire su quell'aereo - ci avevano informato che il volo era in ritardo, dopo le 21 invece è arrivata la comunicazione che il collegamento era stato cancellato e che il primo volo utile sarebbe stato martedì mattina e nulla più". Ovvero circa 36 ore dopo. "Nessuna riprotezione, nessun albergo, niente di niente. Ci hanno trattato come bestiame", hanno tuonato i passeggeri.

E la Gesap ora si pone l'obiettivo di fare chiarezza. “Bisogna fare luce sull’episodio - dice l’amministratore della società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo ‘Falcone Borsellino’ - che avrebbe creato notevoli disagi ai viaggiatori diretti in Sicilia. Da parte nostra, collaboreremo con l’Enac fornendo tutta la documentazione necessaria all’indagine”.