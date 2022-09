Volo tra Milano e Palermo perde i contatti radio, due caccia dell'Aeronautica lo rintracciano

Un airbus 319 in volo da Milano Malpensa a Palermo ieri pomeriggio ha perso momentaneamente i contatti radio con gli enti che regolano il traffico civile e per rintracciarlo è subito intervenuta l'Aeronautica militare: due Eurofighter sono decollati dalla base di Trapani Birgi per rintracciare il velivolo. A darne notizia è la stessa Aeronautica militare.

Già durante la fase di avvicinamento, l'aereo civile ha però ripristinato le comunicazoni radio e i caccia sono quindi ritornati a Trapani. L'allarme è rientrato quindi molto rapidamente.