Palermo-Roma e Roma-Palermo, i due voli ritardano 6 ore: "E' stato un incubo"

Giornata di disagi ieri per numerosi viaggiatori palermitani. Un destino simile ha accomunato coloro i quali ieri dovevano raggiungere Roma da Punta Raisi e chi invece ha compiuto il percorso opposto. Andiamo con ordine e partiamo dal volo Palermo-Roma della Ryanair (FR7814): i passeggeri sarebbero dovuti partire alle 15.10. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto. A causa di alcuni problemi la partenza è stata spostata e i viaggiatori sono stati costretti a trascorrere diverse ore all’interno dell’aeroporto di Punta Raisi. Il loro aereo è atterrato a Roma solamente dopo le 22.

E sempre ieri pomeriggio il volo Ryanair diretto da Fiumicino a Palermo delle 16.55 è in realtà è atterrato a Punta Raisi a mezzanotte. "Una giornata da incubo", hanno segnalato i viaggiatori. Tra i passeggeri c'era anche Laura Lauricella, una lettrice di PalermoToday che ha raccontato: "Siamo rimasti per diverse ore a Fiumicino senza che nessuno ci desse informazioni. Dopo due cambi gate e ritardi vari hanno spostato il volo che era previsto alle 16.55, soltanto alle 22.45. C'erano anche numerose famiglie con bambini che hanno subito notevoli disagi. Alla fine siamo partiti alle 23.10 perché prima mancava un passeggero e poi è arrivato il maltempo. Siamo arrivati intorno a mezzanotte".