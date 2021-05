Ripartono i voli verso Ancora, a maggio tornano anche altri 6 collegamenti aerei

Volotea annuncia per i prossimi giorni il via alle tratte per Venezia, Genova, Bari, Cagliari, Napoli e Pescara. In calendario, tra giugno e luglio, altre ripartenze: oltre all'Italia, saranno raggiungibili Francia e Grecia. La compagnia low cost ha attivato una copertura Covid: passeggeri positivi potranno richiedere il rimborso della prenotazione

Da oggi ripartono i collegamenti aerei da Palermo verso Ancona, e nei prossimi giorni si torna anche a volare a Venezia, Genova, Bari, Cagliari, Napoli e Pescara. Volotea, la compagnia aerea low cost fa rotta verso l’estate e riattiva numerose tratte dalla Sicilia, alle quali si aggiungono quelle già operative alla volta di Torino e Verona. Tra giugno e luglio, poi, confermate altre ripartenze verso Italia, Francia e Grecia.

“Siamo felici - ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - di poter riattivare i nostri collegamenti nello scalo di Palermo. Per la stagione estiva, puntiamo a offrire ai nostri passeggeri numerose opportunità di volo, riconfermando il nostro impegno nel sostenere un settore così duramente colpito dalla pandemia Covid-19 come quello turistico. Naturalmente, la nostra offerta, prevede voli - conclude Rebasti - all’insegna della massima sicurezza a bordo e flessibilità, agevolando così gli spostamenti durante i mesi più caldi”.

La compagnia ricorda di aver aggiornato, dallo scorso anno le sue procedure, seguendo le normative internazionali, locali e di settore. Per andare incontro ai clienti agevolandoli Volotea anche per i prossimi mesi promette grande flessibilità: sarà ancora possibile modificare i propri programmi fino a una settimana prima della partenza, senza nessun costo di cambio volo. Ma non solo, la low-cost ha attivato anche una copertura Covid-19: i passeggeri risultati positivi a un test PCR, potranno richiedere il rimborso completo della prenotazione, tasse incluse, per sé e per tutti i passeggeri inclusi nella stessa prenotazione, fino a 14 giorni prima del volo.