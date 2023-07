Voli dirottati o cancellati, tra incendi e disagi ecco come e quando ottenere i risarcimenti

Fra incendi, condizioni atmosferiche avverse e altri disagi per chi deve prendere un aereo in Sicilia è già un'estate di passione. Spesso sono previsti rimborsi e risarcimenti per i passeggeri in caso di ritardi, voli dirottati o cancellati, anche se ciò avviene per cause di forza maggiore. A spiegare quando spettano e come richiederli alle compagnie aeree è Federconsumatori.

L'associazione ricorda a tutti i viaggiatori coinvolti nei disagi per via degli incendi sia a Palermo che a Catania che "in caso di cancellazione, trattandosi di 'causa di forza maggiore' il costo del biglietto dovrà essere integralmente rimborsato". Se invece è previsto "lo spostamento su un altro aeroporto, qualora non fosse la compagnia a garantire il trasferimento da uno scalo all'altro, invitiamo i cittadini a conservare le ricevute dei costi sostenuti per poi chiedere, via raccomandata o via pec, il rimborso".

Federconsumatori solleva però molti dubbi "sulle criticità, le carenze, le inefficienze e le fragilità del nostro sistema di trasporto, specialmente quello aereo. A fronte di un rincaro esponenziale dei costi dei biglietti, ora finiti nel mirino di Mister Prezzi, ci si sarebbe aspettati - dice l'associazione - un innalzamento della qualità del servizio, che invece è a dir poco inaccettabile da molti punti di vista. Al di là delle cause che oggettivamente sfuggono al controllo delle compagnie e dei gestori degli scali, vi è una disorganizzazione di fondo che emerge con chiarezza durante questi eventi, traducendosi in mancata informazione e assistenza ai passeggeri coinvolti".

L'associazione sottolinea che "è a queste carenze che bisogna rispondere, su scala nazionale ancor prima che regionale. Il turismo, fiore all'occhiello e risorsa preziosa del nostro Paese, non può subire tanti disagi. Non investire in efficienza e sicurezza significa perdere una quota di mercato. Per questo riteniamo opportuno un intervento congiunto di ministero e Regioni affinché vengano rapidamente risolte le criticità e venga disposto un piano efficiente per sopperire a emergenze come quelle che si stanno verificando lungo tutta la penisola".