Volantinaggio del Forum sanità pubblica al mercato di via Montalbo: "E’ ora di alzare tutti la voce"

“E’ ora di alzare la voce, ognuno di noi in famiglia, tra amici, al lavoro quotidianamente vive il dramma di una sanità pubblica che non funziona più: liste d’attesa infinite, pronto soccorso ingestibili e invivibili, medicina sempre più a pagamento. Siamo stanchi. Sulla carta il diritto alla salute è costituzionalmente riconosciuto e allora chiediamo che venga riconosciuto per davvero. Pretendiamo un cambio di passo e per questo manifestiamo”.

E’ quanto hanno detto oggi i rappresentanti del Forum sanità pubblica durante il volantinaggio tra bancarelle, botteghe e punti vendita del mercato di via Montalbo, per invitare i cittadini a partecipare alla manifestazione del 27 ottobre, per il servizio sanitario nazionale pubblico, con partenza del corteo alle ore 16 da piazza Bologni verso la presidenza della Regione. “Invitiamo tutti a partecipare e a unirsi a questa protesta. L’affermazione del diritto alla sanità pubblica è una questione che riguarda tutta la popolazione e una mobilitazione di massa può portare i suoi frutti – aggiunge il Forum sanità pubblica Palermo – come negli altri posti dove siamo stati, nei Cup degli ospedali e nei mercatini, il sentimento comune che cogliamo è di rabbia e di sconforto, soprattutto per quello che riguarda i servizi offerti dalle strutture pubbliche e per il fatto di doversi rivolgere a un privato per curarsi anziché aspettare anni e anni in lista d’attesa, come in tanti ci hanno raccontato anche oggi, soprattutto tra i più anziani che non hanno la possibilità di curarsi in un altro modo. La rabbia c’è”.

E nei prossimi giorni continuerà l'opera di sensibilizzazione. "Non ci fermeremo - continua il Forum sanità pubblica Palermo - perché vogliamo ribadire che non ci sono cittadini di serie A e di serie B, per quanto riguarda la sanità, e per chiedere che i governi prendano seriamente in considerazione il problema e lo affrontino con i mezzi necessari”. Nei prossimi giorni partiranno le assemblee cittadine nei comuni che hanno aderito all’iniziativa, tra i quali si è aggiunto il comune di Castelbuono. Tra le prossime attività in calendario: domani alle ore 18 assemblea cittadina a Capaci, a palazzo Ponti Pilo e alle 17 iniziativa dell’Auser Trabia “diritto alla salute, ruolo del servizio sanitario pubblico”, in corso La Masa, 165. Sempre domani, volantinaggio al mercatino di Castellana Sicula.

Le prossime date