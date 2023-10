Vogliono imbarcarsi ma l'aliscafo per Ustica è pieno: momenti di tensione, 10 residenti restano a terra

Momenti di tensione oggi pomeriggio al porto di Palermo per alcuni viaggiatori che erano in procinto di imbarcarsi sull'aliscafo diretto a Ustica. Alcuni residenti sull'isola non sono riusciti a salire perché a bordo non c'era più posto. L'aliscafo era infatti sovrannumero soprattutto a causa della prima edizione del torneo di slowpitch (una sorta di pesca tecnica) “L'Isola del Diamante”, che ha richiamato a Ustica quasi 250 persone.

Una donna ha provato a imbarcarsi senza però avere il titolo di viaggio e ha dato in escandenze, inveendo contro l'equipaggio ed è stata poi bloccata dalla polizia. Dopo qualche minuto la situazione è quindi tornata alla normalità ma non senza difficoltà e l'aliscafo ha raggiunto Ustica.