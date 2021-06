Per l'Inps e l'Inail è morto, invece è vivo e senza pensione da due anni

E' la storia di un ex marittimo di 73 anni in pensione dal 1991, dopo un incidente sul lavoro in cui ha perso parzialmente l'udito. Il suo avvocato: "Non riceve assegni da febbraio 2019 e da marzo 2020 l'Inail ha 'preso atto' che è deceduto. Ora è iniziato lo scaricabarile"

La morte, si sa, è la tappa finale di ogni esistenza e nessuno può sfuggire alla propria ora. Ma non è questo il caso di Vincenzo, ex marittimo con qualche acciacco - visti i suoi 73 anni e l’incidente sul lavoro risalente al 1991 in cui ha perso parzialmente l’udito - ma sicuramente vivo, come dimostra un certificato comunale. Da allora percepisce un assegno - tra l’invalidità riconosciuta dall’Inail e la pensione corrisposta dall’Inps - di 1.280 euro mensili che, improvvisamente e apparentemente senza una spiegazione, non riceve più da febbraio 2019.

"L’Inail ha inviato una comunicazione a marzo 2020 in cui prendeva atto che il mio assistito - spiega a PalermoToday l’avvocato Salvatore Como che da poco segue il caso del signor Vincenzo - era deceduto e pertanto chiedeva un conguaglio di 13,58 euro. Ciascun ente sino ad ora ha scaricato ogni responsabilità sull’altro ma intanto il mio assistito, se non fosse per i suoi familiari, avrebbe faticato a sopravvivere. Ha pure dovuto rimandare per ragioni economiche un’operazione chirurgica alla quale si doveva sottoporre sua sorella".

Il signor Vincenzo per 4 anni ha lavorato come marinaio a Civitavecchia prima di imbarcarsi come motorista di bordo sulle navi della Tirrenia. Non si è sposato, non ha avuto figli e oggi vive con la sorella disabile di cui si è sempre preso cura, anche grazie alla sua pensione di invalidità e all’accompagnamento concesso alla donna. "Ha chiesto lumi ai due istituti - spiega il legale dello studio Como-Re-Lupo - per ottenere quanto gli è stato indebitamente tolto e il pagamento degli arretrati accumulati. Non solo gli hanno tolto un diritto ma hanno difficoltà a ripristinarne l'erogazione".