“W la differenza”, secondo appuntamento a Cinisi sul ruolo delle donne nella lotta antimafia

“W la differenza. Letture indispensabili per donne e uomini liberi” torna con il secondo appuntamento dedicato al ruolo delle donne nella lotta alla mafia. La rassegna culturale alla scoperta della bellezza del mondo al femminile inserita nel programma “Emozioni d’Estate 2021” curato dalla Pro Loco Cinisi 2.Zero in collaborazione co l’amministrazione comunale.

A partire dalle 21 di stasera (17 agosto) nell'Atrio comunale di Palazzo dei Benedettini in piazza Vittorio Emanuele Orlando a Cinisi, Luisa Impastato, presidente dell’associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, modererà l’incontro durante il quale interverranno Mari Albanese che, insieme ad Angelo Sicilia, ha scritto il libro "Io, Felicia" e aprirà discussione sul ruolo della donna nella lotta alla mafia.

Mari Albanese, laureata in Filosofia, è insegnante e scrittrice. Da anni impegnata nei movimenti antimafia, il suo impegno sociale si esprime soprattutto nel mondo della scuola grazie alla realizzazione di progetti e seminari volti alla sensibilizzazione verso la cultura della legalità. Per questo le è stato insignito il Premio Donna Siciliana dell’anno 2017. L’autrice ci racconterà degli incontri con Felicia, di quanto importante sia la testimonianza di questa donna: "Abbiamo custodito per tutto questo tempo un patrimonio di conoscenze, sentendole intimamente nostre - sottolinea Mari Albanese - Ma questo tempo storico ci chiede una responsabilità verso le nuove generazioni e verso Felicia che i giovani li amava e li accoglieva in casa sua…".

