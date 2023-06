Giocata fortunata a Palermo: punta 2 euro e ne vince quasi 8 mila a Bingo90

La Sicilia si conferma per l’ennesima volta terra fortunata. Dopo l’ultima vincita di Catania, questa volta si festeggia a Palermo grazie a Bingo90, il gioco ideato da Tombola.it dedicato a tutti gli amanti della lotteria nel suo formato piu? "tradizionale". Il fortunato giocatore palermitano e? riuscito a vincere un premio da 7.833 euro con una giocata da 2,40 euro, festeggiando grazie al numero fortunato 68, come riferisce Agipronews.

Una vincita, quella centrata dal 53enne, arrivata grazie a uno dei giochi piu? amati di Tombola.it, al quale e? possibile partecipare con puntate a partire da 10 centesimi fino a un massimo di 2,40 euro.

"Su tombola.it - si legge in una nota - il gioco responsabile ha un ruolo di primo piano: sul blog interno e? sempre visibile un post di gioco responsabile e gli argomenti trattati spaziano dalle promozioni all’intrattenimento (curiosità, community, musica, gossip). Un mese davvero fortunato quello di giugno, durante il quale è messo in palio un montepremi totale di premi garantiti per oltre 200 mila euro".