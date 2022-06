Pensionato esce da casa e scompare nel nulla a Partinico, l'appello della figlia: "E' malato, aiutatemi a trovarlo"

Giovedì scorso intorno alle 15.30 è uscita da casa, a Partinico, a piedi e da allora non si hanno più sue notizie. Vito Stabile, 82 anni, è scomparso nel nulla. I suoi familiari hanno sporto denuncia al commissariato di polizia e stanno cercando l'anziano, con problemi di salute, in lungo e in largo. L'ultima a vederlo mentre si incamminava è stata la figlia Rosa: "Pensavo stesse andando a fare una delle sue passeggiate intorno a casa. Sono uscita per andare a vedere dove fosse 20 minuti dopo ma - racconta a PalermoToday - di lui non c'era più traccia".

Al momento del suo allontanamento, Stabile indossava un paio di jeans, una camicia azzurra e un gilet di colore verde militare. "Ha bisogno delle sue medicine salva vita perchè - continua Rosa Stabile - i suoi polmoni non sono al top. Potrebbe avere un calo di saturazione, in passato ha avuto un infarto e diversi attacchi ischemici. Per favore aiutatemi a trovarlo".

L'anziano, che per molti anni ha lavorato in Svizzera, è alto circa un metro e 70 centimetri. Ha gli occhi castani e i capelli bianchi. Per cercare di trovarlo oggi sono entrate in azione anche i vigili del fuoco, le unità cinofile e si sono alzati in volo gli elicotteri.