Gesap, Vito Riggio si dimette da amministratore delegato: "L'aeroporto non ha bisogno di vecchi professori come me"

"Mi dimetto, perché l'aeroporto adesso è bello, fa utili e non ha più bisogno di vecchi professori come me". A dirlo è Vito Riggio, ormai ex amministratore delegato della Gesap, la società di gestione dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, confermando a PalermoToday le indiscrezioni circolate su suo addio. Riggio, 77 anni appena compiuti, lo aveva anticipato a ottobre e adesso ha mantenuto la promessa. "Ho detto che lo avrei fatto non appena i lavori sarebbero stati terminati. E così è stato. Lo abbiamo rimesso a nuovo, adesso mi godo la pensione".

L'ex ad di Gesap, resta comunque consigliere di amministrazione anziano. "Per gestire l'ordinaria amministrazione - ha detto ancora non c'è bisogno di un ex presidente dell'Aviazione civile. Se invece i soci vogliono finalmente imboccare la strada della privatizzazione, la mia presenza avrebbe ancora senso. Ma se la camera di commercio si è già pronunciata, dal Comune che ha la maggioranza delle quote non è arrivata nessuna decisione".

La decisione è stata formalizzata questa mattina nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione della società. "Il mio incarico non poteva continuare all'infinito" ha puntualizzato Riggio. Adesso si aspetta un segnale da parte dei soci e dal sindaco Roberto Lagalla. Intanto già per venerdì è riconvocato il Cda per attribuire in via transitoria al direttore generale i poteri di firma per l'ordinaria amministrazione che fino a oggi erano dell'ad.

Stamattina intanto è stata conferita la carica di direttore a generale a Massimo Abbate, che prende il posto di Natale Chieppa, andato in pensione poche settimane fa. Abbate, da oltre 15 anni nel settore amministrazione e finanza e da 37 in Gesap, sarà il facente funzioni in attesa che si svolga la selezione per il nuovo dg. "In questa fase di transizione - dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap - serviva un nome forte per dare continuità a un ruolo fondamentale per l’attività dell’aeroporto. La nomina di Abbate è stata accolta dal consiglio all’unanimità, visto che il dirigente ha alle spalle un’importante storia trentennale all’interno della società”.