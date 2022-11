Esami e vaccini, i camper dell'Asp fanno tappa a Gratteri

Torna domenica prossima, 6 novembre, l'open day itinerante della prevenzione. I camper dell’Asp di Palermo saranno in piazzale Ungheria a Gratteri dove, dalle 9.45 alle 16.30, verranno proposti, gratuitamente e con accesso diretto, screening e vaccinazioni.

All'ormai tradizionale offerta sanitaria dell’Azienda sanitaria del capoluogo, si aggiungerà a Gratteri anche lo screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse. A bordo di un ambulatorio mobile dedicato, verrà fatto un prelievo ematico per Hiv, Hcv (epatite c) e sifilide.

Gli utenti avranno la possibilità, inoltre, di aderire: allo screening del tumore della mammella per donne di età compresa tra 50 e 69 anni (mammografia a bordo del camper); screening del cervicocarcinoma (HPV Test e Pap Test a bordo dell’ambulatorio mobile per donne di età compresa tra 25 e 64 anni di età) e screening del tumore del colon retto (distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, persone di età compresa tra 50 e 69 anni).

Sarà allestito anche un “Punto vaccinale occasionale”, per le somministrazioni anticovid (anche domiciliari) e per la vaccinazione antinfluenzale. Saranno somministrate anche le vaccinazioni “tradizionali”, obbligatorie e raccomandante, e cioè: anti Hpv; anti meningococco B; anti meningococco Acwy; anti difterite, tetano, pertosse; polio; anti morbillo, parotite, rosolia e varicella. Per queste ultime si invitano gli utenti a presentarsi muniti del tesserino di vaccinazione. Attivo, infine, lo sportello amministrativo per andare incontro ad ogni esigenza dell’utenza.