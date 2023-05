Ortottisti a scuola, tre giorni di esami gratuiti per i bimbi del plesso Donaudy

Tre giorni di esami oculistici gratuiti per i bambini del plesso Donaudy, nell'omonima piazza, della scuola Ettore Arculeo di Palermo. Il 22, 29 e 30 maggio il personale medico, specializzandi e ortottisti in formazione dell’unità operativa complessa di Oftalmologia dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico 'Paolo Giaccone' eseguiranno uno screening, promosso dal Lions Club Palermo Monte Pellegrino, nella scuola dell’infanzia.

"Lo screening oculistico - spiega Vincenza Maria Elena Bonfiglio, direttore dell’Oculistica del Policlinico - si pone l’obiettivo di individuare i bambini a rischio di patologia oculare e porre le basi di un programma di recupero. Lo screening effettuato in età scolare consente di individuare le anomalie oculari che, se misconosciute, determinano la riduzione delle capacità visive e ambliopia con conseguenti difficoltà relazionali e di apprendimento. In particolare l’ambliopia, conseguente a vizi refrattivi non corretti o a strabismo, se non opportunamente trattata entro il periodo di sviluppo del sistema visivo, può essere causa di danno permanente".

La scuola rappresenta, inoltre, un luogo privilegiato per osservare eventuali difficoltà visive, linguistiche e psicologiche del bambino e intraprendere azioni preventive. "In tal senso - continua Bonfiglio - il ruolo degli insegnanti e degli specialisti oftalmologi nella prevenzione è essenziale perché l’infanzia è un momento importante nella vita che deve essere oggetto di attenzione e sensibilità. L’individuazione di disturbi visivi consente ai genitori e agli insegnanti di adottare gli opportuni provvedimenti di supporto per una regolare scolarizzazione".