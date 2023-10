Visite mediche gratuite per chi è in difficoltà: l'iniziativa del Comune di Cefalù

Il Comune di Cefalù ha aderito al progetto solidale “La Banca delle Visite“ per "donare" visite specialistiche ed esami medici a chi non ha possibilità economiche o non può attendere lunghe liste di attesa presso le strutture pubbliche. Attraverso la trasposizione in ambito sanitario del principio del “caffè sospeso”, nasce nel 2017 la Banca delle Visite, che raccoglie donazioni e prestazioni mediche solidali per mettere a disposizione visite ed esami supportando chi si trova in un momento di bisogno e non è in grado di tutelare la propria Salute.

Il circuito solidale si diffonde nel territorio grazie al contributo di professionisti e centri medici che possono mettere a disposizione prestazioni specialistiche e/o un listino dedicato a prezzi ridotti. Venerdì 27 ottobre il Comune di Cefalù presenterà il progetto alla cittadinanza presso la Sala delle Capriate del Palazzo di Città, alle ore 17:30 con la partecipazione della presidente della fondazione "Banca delle Visite", Michela Dominicis.

"Il sindaco - spiegano dal Comune - sottoscriverà un protocollo d’intesa con la fondazione, e il Comune di Cefalù diventerà partner del progetto con la qualifica di “Comune Amico”. Il protocollo sottoscritto vale anche per l'ambito Pet, ovvero la Banca delle Visite per i piccoli amici a 4 zampe, patrocinata dall’Enpa (Ente nazionale protezione animali), che intende aiutare le persone con difficoltà economiche che necessitano di visite ed esami veterinari per il proprio pet. Possono rivolgersi a Banca delle visite tutti coloro che hanno un ISEE inferiore ai 12 mila euro, un familiare disabile a carico, genitori single, soggetti che hanno perso il lavoro. Dopo l'incontro in sala consiliare, è prevista una cena solidale, presso l' Hotel Tourist, organizzata in collaborazione con le associazioni Lions e Fidapa di Cefalù. Qui tutte le informazioni".