Visite gratuite unione italiana ciechi e ipovedenti di Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Causa maltempo, le visite gratuite offerte dall’Unione Italiana Ciechi di Palermo, in occasione della Giornata Mondiale della vista, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia onlus, sono state spostate a giovedì 21 ottobre dalle 8.30 alle 13:00 e dalle 14.30 alle 19:00. “Ama i tuoi occhi” è lo slogan della giornata che mira a preservare la salute degli occhi, non solo con la cura ma anche con la prevenzione e la riabilitazione visiva. Lo scopo è quello di richiamare l’attenzione di tutti: istituzioni, cittadinanza, autorità politiche e amministrative sull’importanza del bene prezioso della vista e sulla necessità di tutelarla e prendersene cura in ogni fase della vita.

Pertanto la sezione territoriale dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Palermo ha organizzato screening gratuiti presso il Centro di Prevenzione, Diagnostica e Riabilitazione Visiva dell’U.I.C.I di Palermo, di Via Manzoni, 11 – terzo piano, adeguatamente attrezzato con moderne apparecchiature. È possibile contattare l’Ente per le eventuali prenotazioni e/o informazioni al seguente numero 091/6162405 o tramite e-mail al seguente indirizzo uicpa@uiciechi.it.