VIDEO | A scuola di prevenzione per la giornata mondiale del cuore: visite gratuite per gli studenti al Rutelli

In occasione del "World Heart Day", che si è svolto come ogni anno il 29 settembre, gli alunni hanno potuto effettuare elettrocardiogrammi gratuitamente all'istituto che si trova in zona corso Calatafimi. L'evento è nato in collaborazione con l'Aps, il movimento con la salute dei giovani e l'Adis, associazione italiana donatori sangue