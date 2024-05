Screening gratuiti contro il carcinoma orale, al via la campagna di prevenzione anche al Policlinico

Per il diciottesimo anno consecutivo, il Policlinico con l'unità operativa di Medicina orale aderisce alla campagna di prevenzione del carcinoma orale promossa dall'Associazione nazionale dentisti italiani (Andi) in sinergia con altre società scientifiche. Gli screening gratuiti si svolgeranno il 13 ed il 14 maggio e sarà possibile prenotare una visita in uno degli studi aderenti all'Andi.

Nel caso di una lesione accertata dai medici, l'ambulatorio di Medicina orale del Policlinico accoglierà i pazienti per i quali è ritenuto necessario un approfondimento diagnostico. Per la visita è necessaria la prenotazione tramite Cup al numero 091.2776161, o a questo indirizzo, con la ricetta per "Visita odontoiatrica in medicina orale". Nel caso di lesione potenzialmente maligna la richiesta di visita dovrà avere priorità B; nel caso di sospetto di lesione "francamente maligna" dovrà essere prescritta una visita con priorità U.

"Questa campagna, che rientra esattamente nella nostra mission quotidiana - sottolinea Giuseppina Campisi, responsabile dell'unità operativa dipartimentale di Medicina orale - ci permette di essere più vicini alla popolazione attraverso gli odontoiatri di territorio, quali sentinelle della salute orale, e dei medici di medicina generale. Accogliamo tutti i giorni richieste per sospetti di neoplasie e apprezziamo il valore aggiunto di una campagna su tutto il territorio nazionale".

Il cancro orale, in particolare il più diffuso carcinoma squamo-cellulare, continua a essere diagnosticato in Italia in stadi tardivi che costringono a chirurgie altamente invasive, a radio e chemioterapie, con prognosi molto limitata. L'obiettivo rimane, quindi, quello della riduzione dei fattori di rischio (principalmente fumo e alcol) e della diagnosi precoce che necessita principalmente di una visita odontostomatologica accurate ed estesa ai tessuti molli (es. lingua e pavimento orale).