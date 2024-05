Screening oncologici ed esami gratuiti, l'Asp fa tappa in piazza Kalsa

Sono 320 le prestazioni gratuite fornite dall'Asp con l'open day itinerante a Giardinello e la prossima tappa dell'iniziativa, fissata per martedì 4 giugno, si svolgerà a Palermo, in piazza Kalsa.

In via Aldo Moro, a Giardinello, qualche giorno fa è stato allestito il villaggio della salute dall'azienda sanitaria in collaborazione con l'amministrazione comunale. Per soddisfare la richiesta dell'ambulatorio sulla prevenzione cardiovascolare sono state allestite 2 postazioni che hanno garantito oltre 120 prestazioni tra visite, elettrocardiogramma ed ecocardiogramma. Buono l’afflusso anche per gli screening oncologici con 109 esami complessivi tra mammografia (39), Pap Test e Hpv Test (20) e distribuzione del Sof Test (50) per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito del programma di prevenzione del tumore del colon retto.

Gli operatori dell'area pediatrica, allestita a ridosso dell'anfiteatro comunale, hanno effettuato 36 esami tra screening visivo e logopedico, mentre i veterinari, impegnati nell'attività di prevenzione del randagismo hanno impiantato microchip e fornito informazioni sull'anagrafe di cani e gatti. Presenti a Giardinello anche gli operatori dello sportello amministrativo che hanno esitato le numerose richieste di cambio medico ed esenzione ticket.

Il villaggio della salute sarà allestito martedì prossimo in Piazza Kalsa per un'altra giornata all'insegna della prevenzione organizzata insieme a medici ed infermieri della polizia.