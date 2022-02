Karol e San Lazzaro onlus, giornata di visite ginecologiche e cardiologiche gratuite

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prosegue l'iniziativa della sanità solidale promossa e organizzata dalla Karol strutture sanitarie, in collaborazione con l'Asp di Palermo, la San Lazzaro onlus e la Caritas, che prevede visite gratuite per le persone indigenti di Palermo, che hanno difficoltà ad accedere alle cure. Oggi, nel laboratorio della Karol, circa un centinaio di persone si sono sottoposte a check di base, a visite ginecologiche e check-up cardiologico. Si proseguirà il 19 marzo con i check-up ortopedici. Con cadenza mensile proseguiranno le visite gratuite, in programma fino al 19 novembre.

L’obiettivo del progetto denominato "Sanità solidale" è quello di garantire assistenza sanitaria gratuita a quei soggetti che sono ai margini della società e che non sono nelle condizioni di poter provvedere alla tutela della propria salute, grazie agli operatori sanitari e alle strutture, messi a disposizione dagli enti coinvolti nel protocollo d'intesa.

"L'elevato numero di richieste che abbiamo registrato- ha detto Marco Zummo, presidente della Karol - conferma che c'è tanta gente che ha bisogno di assistenza ma purtroppo non ha la possibilità di provvedere autonomamente. Il diritto alla salute è un diritto che deve essere garantito a tutti, per questo la Karol è sempre in prima linea a sostegno degli ultimi ai quali bisogna sempre guardare, come ci ha insegnato Giovani Paolo II, nostra guida e al quale ci siamo ispirati quando abbiamo realizzato la nostra struttura, che non a caso si chiama appunto Karol".