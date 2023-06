Studenti svizzeri al Palazzo delle Poste via Roma, tour nel "gioiello" del futurismo tra opere d'arte e arredi d'epoca

Poste Italiane ha aperto oggi le porte del suo storico Palazzo di via Roma a Palermo, "gioiello" del futurismo progettato da Angiolo Mazzoni, che realizzò altre sedi in giro per l'Italia. Ospiti d’eccezione circa venti ragazze e ragazzi guidati dai docenti della Scuola universitaria professionale di San Gallo, cittadina nel nord della Svizzera a pochi chilometri dal lago di Costanza.

Appassionati da anni all’architettura razionalista italiana, i professori hanno accompagnato gli studenti dentro gli splendidi spazi dell’edificio, consentendogli di entrare in contatto con un oggetto di studi unico al mondo, eccezionalmente a loro disposizione; un'occasione unica di approfondire sul campo gli aspetti architettonici del Palazzo costruito negli anni '30 e di visitare le stanze che ospitano importanti opere d’arte.

Nella monumentale sala conferenze i visitatori hanno osservato le opere futuriste dell’artista Benedetta Cappa Marinetti, che riproducono i soggetti tipici dell’estetica dell’epoca: le nuove tecnologie dei mezzi di trasporto e comunicazione, dipinti in grandi tele esposte anche oltreoceano. Le particolari atmosfere, arricchite dai marmi e dagli arredi della ditta Ducrot hanno incantato gli ospiti: il restauro e la conservazione degli arredi rendono il Palazzo un monumento unico nel suo genere, tra i pochi dell’epoca rimasti così ben custoditi.

Per i docenti è stata grande la soddisfazione di poter mostrare dal vivo ciò che con tanta dedizione insegnano in aula e per gli studenti si è concretizzata un’occasione che ha reso unico il loro viaggio studio in Sicilia. La visita di oggi conferma la partecipazione di Poste Italiane alla promozione della cultura italiana, che vede nelle opere d’arte distribuite sul territorio un patrimonio inestimabile da valorizzare.

L'auspicio adesso è che Poste Italiane possa aprire il Palazzo di via Roma con regolare cadenza per farlo visitare a turisti e cittadini.