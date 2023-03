Gli studenti del "Finocchiaro Aprile" visitano la mostra "Evanescence" dell'artista spagnola Andújar

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una mattinata intensa, tra riflessioni sul ruolo delle donne nella società contemporanea e un confronto di idee sull’arte quale veicolo di crescita sociale e potente mezzo per interpretare la realtà. Gli studenti, in gran parte ragazze, del liceo delle Scienze umane dell'istituto magistrale “Finocchiaro Aprile”, classe 2H, sono stati ospiti nella sede di via Emanuele Notarbartolo 9/e del Centro d’arte Raffaello, accompagnati dalle professoresse Paola Pisciotta e Francesca Natale.

Ad accoglierli, il direttore artistico Sabrina Di Gesaro, insieme ad alcuni componenti dello staff della galleria. Un’occasione per ammirare le opere della personale "Evanescence" dell’artista spagnola Evita Andújar, inaugurata l'11 marzo e fruibile, con ingresso libero, fino all'8 aprile. Un nuovo evento tutto al femminile in un mese, marzo, che il Centro ha scelto di dedicare alle donne: il prossimo appuntamento della rassegna "Aperitivo con l’artista", sabato 25, vedrà non a caso protagonista Vita Vassallo.

A confrontarsi con gli allievi è stata soprattutto Sabrina Di Gesaro, che ha incitato i giovani presenti a credere sempre nel proprio valore e a impegnarsi per affermare il nobile ideale della meritocrazia. Alcune studentesse, inoltre, hanno fornito spunti di analisi critica sulle opere di Evita Andújar, intervenuta telefonicamente per porgere un saluto. Al centro dell’incontro, che conferma l’orientamento della galleria alla valorizzazione dei più giovani, il tema della presenza femminile nella società contemporanea, che si fonda sul dominio dell'apparenza, decisamente predominante rispetto all'essenza. Un tentativo, quello di conquistare un'effimera notorietà, che si esprime soprattutto attraverso i selfie e l’uso distorto dei social, argomento da cui la personale trae le mosse.