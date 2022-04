Sea Eye pronta a salpare, il sindaco Orlando porta in dono all'equipaggio la bandiera della città

Da oggi sulla Sea Eye 4 sventola la bandiera della città di Palermo. Stamattina il sindaco Leoluca Orlando ha fatto visita all'equipaggio della nave della ong tedesca al qiale ha donato il vessillo giallorosso della città. L'imbarcazione è attraccata al porto circa due settimane fa per eseguire lavori di manutenzione e nelle prossime ore lascerà il capoluogo siciliano per tornare in missione nel Mediterraneo.

"Palermo è vicina all'equipaggio, a cui ho conferito lo scorso giugno la cittadinanza onoraria - dice Orlando -, e oggi prima della loro ripartenza ho voluto donare loro la bandiera della città in segno di gratitudine e vicinanza per il loro impegno in difesa della vita. Buon vento". L'equipaggio ha regalato al sindaco la maglietta ufficiale di Sea Eye augurandogli buona fortuna e ringraziandolo "per il grande impegno della città in tema di accoglienza e integrazione e per il sostegno dimostrato in questi anni".

Fonte: Adnkronos