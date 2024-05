Carabinieri, il comandante delle Unità forestali in visita negli uffici e nelle stazioni della Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ha avuto inizio ieri mattina la visita in Sicilia del comandante delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dei carabinieri, il generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli. L'alto ufficiale dell'Arma, come prima tappa, ha fatto visita al Centro anticrimine natura carabinieri di Catania dove è stato ricevuto dal comandante della Regione carabinieri Forestale.

Dopo una breve visita della sede ed un incontro con i militari in servizio al Can ed al Noe di Catania, ha incontrato le autorità cittadine per spostarsi successivamente ad Agrigento, ove ha sede una delle quattro articolazioni dell’Arma forestale presenti in Sicilia. Anche in quest’occasione il comandante di vertice, oltre a visitare la sede del reparto, ha incontrato i militari e si è intrattenuto con le autorità locali per una serie di brevi incontri istituzionali.

Oggi, mercoledì 8 maggio, il generale è atteso a Palermo per presentare al liceo Regina Margherita il libro "Il riflesso degli eroi. Storie di uomini al servizio della nazione", scritto dallo stesso generale e dal capitano Marco Catizone, i cui proventi andranno a favore degli orfani dei carabinieri caduti in servizio. Oltre agli autori previsti gli interventi del prefetto di Palermo, Massimo Mariani, del dirigente del liceo Regina Margherita, Domenico Di Fatta, di Salvo Palazzolo, scrittore e giornalista del quotidiano La Repubblica. Modera Elvira Terranova, capo servizio per la Sicilia dell’agenzia di stampa Adnkronos.

Con l'occasione il comandante donerà all’istituto di istruzione una talea dell'Albero Falcone. La consegna si inserisce all’interno del più ampio progetto nazionale "Un albero per il futuro" che vede impegnati il ministero dell’Ambiente e della Transizione ecologica insieme all'Arma dei carabinieri e alla Fondazione Falcone per la diffusione della cultura della legalità anche attraverso la consegna di queste piantine - riprodotte presso il Centro nazionale per la biodiversità dei carabinieri di Pieve Santo Stefano - utilizzando il materiale di propagazione forestale proveniente dal simbolico ficus che cresce davanti alla storica abitazione del giudice Giovanni Falcone e della moglie Francesca Morvillo.

Nel corso della giornata il generale Rispoli farà inoltre visita al Museo Falcone e Borsellino e al "bunkerino" che si trova nel Palazzo di Giustizia di Palermo che per alcuni anni vide lavorare fianco a fianco Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. In quella sede incontrerà anche le massime autorità giudiziarie del Distretto della Corte d'Appello di Palermo. Successivamente farà visita al Centro anticrimine natura di Palermo e al Gruppo tutela ambientale e transizione ecologica di Palermo.

Gli incontri ufficiali del generale Andrea Rispoli termineranno il 9 maggio, quando si sposterà nell’Isola di Pantelleria per incontrare il personale operante presso il posto fisso del Parco nazionale di Pantelleria e incontrare le autorità locali. La presenza del generale in Sicilia evidenzia l’importante ruolo a tutela dell'ambiente, della qualità agroalimentare, nel controllo del territorio e nell’educazione ambientale che l’Arma forestale riveste anche nell’Isola.

Negli incontri fino a questo momento svolti, il generale ha ringraziato i militari e il personale civile per l’impegno profuso testimoniato anche dagli importanti risultati operativi conseguiti.