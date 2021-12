Mattarella in visita ai Giardini di Palazzo d'Orléans, Musumeci: "Un 'regalo' a conclusione del suo mandato"

Ospite d'eccezione questo pomeriggio ai Giardini del Palazzo Orléans il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ad accoglierlo, all'ingresso del Parco, il governatore siciliano Nello Musumeci. Il capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura e dal segretario generale della Regione Maria Mattarella, ha fatto un giro dei Giardini zoologico e botanico - da qualche mese riqualificati e riaperti al pubblico dopo anni di chiusura - e si è infine soffermato davanti al presepe artigianale, allestito all’interno del Parco.

Al termine della visita, il capo dello Stato si è congratulato con Musumeci per la cura e il decoro dei Giardini che tornano a essere luogo di attrazione non solo per i palermitani. "Ringrazio il presidente Mattarella - sottolinea Musumeci - per questo suo 'regalo' a conclusione del mandato presidenziale: averlo avuto con noi è stata una gioia e una piacevole e inaspettata sorpresa per i tanti visitatori che anche oggi affollavano i vialetti del Parco retrostante la sede presidenziale".